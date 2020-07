Ufficiale: Falsini è il nuovo tecnico della Primavera della Reggina (Di venerdì 31 luglio 2020) Attraverso una nota Ufficiale, la Reggina ha annunciato Falsini come nuovo tecnico della Primavera. Ecco quanto si legge: “Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver affidato la panchina della squadra Primavera a Gianluca Falsini. Per Gianluca si tratta di un ritorno a Reggio Calabria, nella città in cui conquistò due storiche salvezze nella massima serie, una delle quali in quel famoso spareggio di Bergamo. Le presenze totali in maglia amaranto per l’ex esterno sinistro furono 53, senza mai trovare la gioia del gol. Partito da direttore tecnico del settore giovanile dell’Hellas Verona, ha guidato ... Leggi su alfredopedulla

