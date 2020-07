Tv, Temptation Island è una manìa: e i fan organizzano il party per guardarlo insieme (Di venerdì 31 luglio 2020) Sesto Fiorentino, 31 luglio 2020 " I fan di Temptation Island si sono ritrovati allo Zoworking per una serata dedicata all'amore e alle sue molteplici sfaccettature. Giovedì 30 luglio, in occasione ... Leggi su lanazione

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - T_Basur : RT @stanzaselvaggia: Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tossic… - MandronePeppe : #ascolti chiude benssimo temptation island che arriva al 28% - Maria_Di_Natale : RT @IlContiAndrea: A #TemptationIsland #AntonellaElia superstar con dubbi e incertezze fino all'ultimo su Pietro: 'Ti amo ma mi fai schifo'… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Temptation Island 2020: i momenti top e flop DiLei Vip Temptation Island, Delogu e Chiatti costringono Montanari e Bocci alla visione dalle mogli

Andrea Delogu pubblica storie dalle quali si evince che lei e l’amica Laura Chiatti, rispettivamente nelle proprie abitazioni, impongono ai mariti la visione del docu reality di Canale 5 Cosa non si f ...

Manipolatrici, vittime e dipendenti affettive: la brutta figura delle donne a Temptation Island

Premessa: se c’è un’edizione di Temptation Island in cui le donne sono uscite ammaccate è questa. Le associazioni femministe dovrebbero fare causa ad almeno un novanta per cento delle partecipanti per ...

Andrea Delogu pubblica storie dalle quali si evince che lei e l’amica Laura Chiatti, rispettivamente nelle proprie abitazioni, impongono ai mariti la visione del docu reality di Canale 5 Cosa non si f ...Premessa: se c’è un’edizione di Temptation Island in cui le donne sono uscite ammaccate è questa. Le associazioni femministe dovrebbero fare causa ad almeno un novanta per cento delle partecipanti per ...