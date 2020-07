Tuttosport: le tre contropartite gradite dal Napoli nell’affare Milik-Juve (Di venerdì 31 luglio 2020) L’avventura di Arkadiusz Milik al Napoli sta per concludersi: al termine della stagione il polacco sarà ceduto. Tra le varie squadre che si sono mostrate interessate, c’è la Juventus che è in vantaggio sulle concorrenti. Tuttosport ha fatto il punto sullo stato della trattativa. C’è già una intesa di massima tra le parti e si sta cercando di definire con il Napoli una forma “creativa” (che contempli anche contropartite gradite: Romero, Bernardeschi, Pellegrini) utile a chiudere il cerchio. Anche perché con l’arrivo di Osimhen, il Napoli è pronto a voltare pagina. La Juventus è in pole position, alle sue spalle c’è l’Atletico ... Leggi su ilnapolista

napolista : Tuttosport: le tre contropartite gradite dal Napoli nell'affare Milik-Juve L'intesa di massima già c'è, adesso si v… - news24_napoli : Milik-Juventus, TuttoSport: “Intesa tra le parti. Paratici propone tre… - SiamoPartenopei : Milik-Juventus, TuttoSport: 'Intesa tra le parti. Paratici propone tre calciatori al Napoli' - SiamoPartenopei : Tuttosport - Juve ha l'accordo con Milik, ora vuol chiudere col Napoli: tre possibili contropartite - sscalcionapoli1 : Tuttosport – Juve ha l’accordo con Milik, ora vuol chiudere col Napoli: tre possibili contropartite -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport tre Genoa-Inter 0-3: Lukaku porta Conte a -4 dalla Juve Tuttosport Andrea Agnelli: “Il mio Tuttosport”

Gli auguri del presidente della Juve: "Avere un giornale che ci segue così da vicino e in modo così approfondito è un esercizio di trasparenza. Con i media ho un rapporto leale, parlo poco per scelta” ...

Tuttosport - Juve ha accordo con Milik, ora vuol chiudere col Napoli: tre possibili contropartite

Arek Milik è in vetta alle preferenze di Fabio Paratici, in cerca di un nuovo numero nove da affiancare a Cristiano Ronaldo. Arrivano sempre più conferme sulla scelta della Juventus di puntare sul bom ...

Gli auguri del presidente della Juve: "Avere un giornale che ci segue così da vicino e in modo così approfondito è un esercizio di trasparenza. Con i media ho un rapporto leale, parlo poco per scelta” ...Arek Milik è in vetta alle preferenze di Fabio Paratici, in cerca di un nuovo numero nove da affiancare a Cristiano Ronaldo. Arrivano sempre più conferme sulla scelta della Juventus di puntare sul bom ...