Tutti in vacanza, la settimana di Ferragosto l’Italia è sold-out (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA – L’Italia non si lascia abbattere dal Covid e anzi con il turismo reagisce meglio di altri Paesi. Il settore infatti- nonostante il contesto complesso – sta godendo di un periodo di tenuta soprattutto in alcune località. È quanto risulta dai dati diffusi dall’Enit, l’Agenzia nazionale del Turismo. Leggi su dire

I carabinieri di Porto Ercole sequestrano il vasetto a due turisti di Bergamo. È la prima volta che viene trovato questo stupefacente nella nostra provincia PORTO ERCOLE. Erano arrivati a Porto Ercole ...

Differenziare anche in vacanze, ecco le regole per carta e cartone

Anche se in quest’anno così particolare l’estate sarà vissuta con uno spirito differente, il 46% degli italiani non rinuncia alle proprie vacanze e, la maggior parte, si godrà il meritato riposo in It ...

