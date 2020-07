Turismo, in Sardegna resort e hotel 100% green (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – Coniugare Turismo ed ecologia, preservando le bellezze naturali di una terra incontaminata e ricca di bellezza, come la Sardegna, ma senza rinunciare a servizi e benessere. Con questa filosofia, Delphina hotels & resorts si conferma leader del Turismo sostenibile grazie alle sue strutture a 4 e 5 stelle nel nord della Sardegna che usano 100% energia green. La catena è infatti la prima italiana e una delle prime al mondo a utilizzare solo energia da fonti rinnovabili, con un risparmio di 3.536 tonnellate di Co2 ogni anno. Nell’ultimo triennio sono state più di 10.600 le tonnellate risparmiate, l’equivalente della Co2 assorbita da 75.000 alberi in un anno intero. Non solo. Grande attenzione è ... Leggi su quifinanza

