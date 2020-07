Turismo, Enit: “Italia quasi sold out a ferragosto”. Venduto il 79% delle offerte online. Ecco le mete più ambite (Di venerdì 31 luglio 2020) Per ferragosto l’Italia è già quasi sold out: Venduto il 79 per cento delle offerte online per le vacanze, con buoni dati soprattutto per alcune località della costa, mentre la montagna risponde alle zone balneari con le Alpi. Secondo l’ultimo bollettino dell’Agenzia nazionale italiana del Turismo (Enit), l’Italia sta reagendo meglio di altri Paesi sul fronte delle prenotazioni di agosto e perde meno Pil di altri Stati Ue. Una buona notizia in una situazione che resta precaria e comunque drammatica, come sottolineato dallo stesso ministro Dario Franceschini rispondendo a un’interrogazione parlamentare della Lega. Il membro del governo ha spiegato quali siano le priorità a cui ... Leggi su ilfattoquotidiano

