Turismo: borghi per due italiani su tre. Il 33 per cento in Puglia Coldiretti: rete diffusa fra le realtà sotto i cinquemila abitanti (Di venerdì 31 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Due italiani su tre (66%) fanno pausa durante l’estate 2020 nei borghi, di cui la Puglia è particolarmente ricca con il 33% tra i più belli d’Italia, alla scoperta di prodotti e tradizioni meno conosciuti, ma anche per sfuggire al rischio del sovraffollamento nelle spiagge e nelle località turistiche più battute, di fronte all’emergenza coronavirus. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti Puglia che segnala l’attenzione dei turisti italiani verso la bellezza dei borghi, che conservano le antiche tradizioni enogastronomiche rurali, incrementano la capacità di offrire un patrimonio naturale, paesaggistico, ... Leggi su noinotizie

“Varigotti è un gioiello del nostro turismo e traina con il suo nome un pezzo importante ... il collegamento tra la nostra splendida costa, la nostra cultura e i borghi dell’interno sono la ricchezza ...

Uno scrigno immerso nel cuore della provincia, che fa mostra delle sue gemme preziose in un video nel quale chiunque può osservare la bellezza di un borgo senza tempo. Montecassiano si svela nel filma ...

