Tumori: gravidanza dopo il cancro al seno, sicura anche per donne con geni Jolie (Di venerdì 31 luglio 2020) gravidanza sicura anche per le donne che hanno affrontato un tumore al seno e sono portatrici di mutazioni dei geni Brca (noti anche come ‘i geni Jolie‘). E’ quanto emerge da uno studio pubblicato dai ricercatori dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova sul ‘Journal of Clinical Oncology’. Un lavoro coordinato da Matteo Lambertini, medico e ricercatore rispettivamente presso la Clinica di Oncologia Medica e il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche dell’Università degli Studi di Genova. I risultati dello studio, condotto dal Policlinico in collaborazione con 29 centri europei, americani e israeliani, rappresentano una notizia importante per tutte le ... Leggi su meteoweb.eu

