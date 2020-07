Trump vuole rinviare le elezioni di novembre (Di venerdì 31 luglio 2020) Il presidente , in quanto pensa che il voto per posta possa essere un broglio. Tuttavia, il Presidente non ha l’autorità per rendere una decisione simile. Trump vuole rinviare le elezioni Il presidente Donald Trump ha esplicitamente dichiarato in un tweet di voler rinviare le elezioni le elezioni di … Leggi su periodicodaily

fattoquotidiano : Trump vuole rinviare le elezioni: “Col voto per posta brogli e grande imbarazzo per Usa” - ilfoglio_it : Trump vuole rinviare le elezioni, non avendone i poteri, perché teme di perderle. Quest’ultima indecenza assieme al… - eziomauro : Obama attacca Trump durante l'ultimo saluto a John Lewis: 'C'è chi vuole scoraggiarci a votare' - periodicodaily : Trump vuole rinviare le elezioni di novembre - Periodico Daily #trump #elezioniusa - sidewayseye : RT @manginobrioches: Ha negato l'epidemia ogni volta che ha potuto, ha promosso e permesso ogni genere di assembramento, ha dileggiato ogni… -