Trump può davvero rinviare le prossime elezioni presidenziali? (Di venerdì 31 luglio 2020) (foto: Alex Wong/Getty Images)“Con il voto universale per corrispondenza (non solo per chi non può votare, che andrebbe bene) quelle del 2020 saranno le elezioni meno accurate e più fraudolente della storia. Perché non rinviarle al giorno in cui i cittadini potranno votare in modo sicuro?”. È con queste parole, scritte in un tweet pubblicato il 30 luglio, che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avanzato l’ipotesi di posticipare le elezioni che si dovrebbero tenere il 3 novembre prossimo. L’ex tycoon appare determinato a insistere su uno dei suoi cavalli di battaglia: il voto via posta sarebbe soggetto a manipolazioni (nonostante non ci sia alcuna evidenza che dimostri questa convinzione che, anzi, è stata più volte smentita da media ed esperti). Le ... Leggi su wired

francescocosta : Giusto per non perder tempo: Trump non può rinviare le elezioni americane. Per rinviare le elezioni serve un voto d… - Capezzone : Su @atlanticomag Dorian Gray sul doppio standard social: censurare Trump, mentre Khamenei può inneggiare alla distr… - unconsciousnot1 : @repubblica Obama è un comunista, un ammiratore dell'assassino del popolo cinese Mao zedong. Trump non potrà rinvia… - fantastilandia : @mgmaglie @realDonaldTrump Trump, e un top manager di successo, che ha dato la scalata al suo partito che gli era c… - eAnkitPandey : RT @ritafrediani: La Tunisia prima piegata dalla crisi ed ora dalla pandemia. Chi può fugge. Questo è solo un assaggio di quello che ci ris… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump può