Trump e il rinvio delle elezioni: “c’è il rischio che siano truccate” (Di venerdì 31 luglio 2020) Donald Trump vorrebbe rinviare le elezioni presidenziali per paura che queste possano essere truccate. Gli esperti di legge lo smentiscono Il Coronavirus è una realtà ancora molto forte negli Stati Uniti che resta il secondo Paese per numero di contagi. Il presidente Trump, da sempre ha dimostrato una scarsa coerenza su come affrontare la pandemia: il rifiuto del lockdown, delle mascherine, le proposte di curare le persone con la candeggina. Insomma Trump si è trovato completamente impreparato di fronte ad un emergenza di questa portata. Ma ora il coronavirus sembra aleggiare anche sulle elezioni presidenziali che si terranno ad Ottobre di quest’anno. In un tweet, il presidente, ha fatto sapere che vorrebbe rinviarle per paura di brogli se le ... Leggi su zon

