Trump accusato in Congresso: "In Usa è catastrofe sanitaria. Politica a discapito della scienza"

Il presidente del Congresso James Clyburn avverte che potranno contarsi 150.000 morti da Covid-19 in più, se non verrà attuata una strategia nazionale. Lanciata accusa a Trump, colpevole di aver causato "morti inutili" e di aver pensato a far Politica mentre in Usa dilaga una "catastrofe sanitaria". "L'America è nel mezzo di una catastrofe sanitaria".

Lanciata accusa a Trump, colpevole di aver causato “morti inutili” e di aver pensato a far politica mentre in Usa dilaga una “catastrofe sanitaria”. In Usa è catastrofe sanitaria – James Clyburn e ...

Virus Usa, allarme della commissione del Congresso: «Negli Stati Uniti catastrofe sanitaria»

L'allarme coronavirus negli Stati Uniti arriva da James Clyburn, il presidente della commissione speciale del Congresso che indaga sulla risposta alla pandemia dell'amministrazione Trump, ha aperto ...

