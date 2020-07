Trovano due immigrati nel portabagagli, vacanza-incubo per una famiglia inglese (Video) (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug – Quella dell’estate 2020 sarà una vacanza che difficilmente scorderanno i componenti della famiglia britannica protagonista del Video che sta girando in questi giorni sui social: durante una sosta in una stazione di servizio in Normandia, infatti, si sono ritrovati due immigrati di origine africana nascosti nel portabagagli sul tetto della loro auto. La scoperta Secondo quanto riferito da Skynews, il padre aveva sentito un rumore provenire dal contenitore. Immaginate lo shock di aprire il coperchio e trovare due stranieri nascosti al suo interno. I filmati pubblicati online mostrano proprio il momento in cui gli extracomunitari sono stati scoperti all’interno del box. La polizia ha fatto sapere che si tratterebbe di due sedicenni provenienti da Eritrea e Guinea; i ... Leggi su ilprimatonazionale

