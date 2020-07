Treno si scontra con un veicolo per la manutenzione e deraglia: due morti e almeno 7 feriti gravi in Portogallo [FOTO] (Di venerdì 31 luglio 2020) Un Treno passeggeri è deragliato vicino a Soure, nel Portogallo centrale. Nell’incidente hanno perso la vita due persone mentre altre sette sono rimaste gravemente ferite. Lo ha reso noto la protezione civile portoghese. Il Treno, che trasportava circa 280 passeggeri, e’ deragliato dopo essersi scontrato con un veicolo per la manutenzione (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto). La protezione civile ha anche riferito che una trentina di persone sono rimaste leggermente ferite. L’incidente e’ avvenuto intorno alle 16.30 ora italiana. Il Treno ad alta velocita’ Alfa Pendular collegava Lisbona a Braga nel nord del paese, passando per Coimbra e Porto, le principali ... Leggi su meteoweb.eu

