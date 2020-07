Trenitalia, da oggi treni senza distanziamento sociale in quasi tutta Italia (Di venerdì 31 luglio 2020) A partire dal 31 luglio è possibile tornare a viaggiare su quasi tutti i treni di trenitalia e Italo senza rispettare il distanziamento sociale, sfruttando così il 100% della capienza dei mezzi. La novità, annunciata da trenitalia, riguarda i treni a lunga percorrenza Frecciargento e Frecciarossa di trenitalia, ma anche i treni regionali delle seguenti regioni, come disposto dalle ordinanze dei presidente delle stesse:Veneto (ordinanza n° 63 del 26 giugno) Friuli Venezia Giulia (ordinanza n° 19 del 26 giugno) Province Autonome di Trento (ordinanza del 29 giugno) e Bolzano (ordinanza n° 10967 del 26 giugno) Piemonte (ordinanza n° 75 ... Leggi su blogo

rtl1025 : ?? Da oggi i treni a lunga percorrenza #Frecciargento e #Frecciarossa di Trenitalia e i treni #Italo possono viaggia… - laquilablog : Posti in treno occupati al 100%: da oggi niente distanziamento a bordo #comitatotecnico #distanziamento #dpcm… - ElisabettaReal3 : RT @fsnews_it: #LEGOSuperMarioROCK arriva in Italia in #treno. Il nuovo regionale #Rock è il treno ufficiale del nuovo prodotto #Lego. Pres… - alexzamfir90 : RT @fsitaliane: #LEGOSuperMarioROCK. Inaugurato oggi #31luglio da LEGO Italia e Trenitalia il treno regionale #Rock dedicato a LEGO Super M… - AntonioMatto : RT @rtl1025: ?? Da oggi i treni a lunga percorrenza #Frecciargento e #Frecciarossa di Trenitalia e i treni #Italo possono viaggiare al 100%… -