Trattato Italia-Libia, a quanto pare si è disposti a tutto pur di non far approdare alcun migrante (Di venerdì 31 luglio 2020) di Claudia De Martino* Lunedì scorso un gruppuscolo di manifestanti si è riunito a piazza San Silvestro a Roma nell’apatia generale di un Paese travolto dal Covid-19 e ormai solo consacrato alle vacanze, per protestare contro il rifinanziamento della “guardia costiera libica” appena votato dal nostro Parlamento. Fine luglio, si sa, come Natale, sono ottimi periodi per far passare nella disattenzione generale delle decisioni scomode. L’accordo bilaterale Italia-Libia, in vigore dal 2017, era stato già rinnovato lo scorso febbraio 2020 e ora mancavano solo i fondi per assicurarne il regolare svolgimento nei prossimi tre anni (2020-2023). Esso prevede il finanziamento della Guardia costiera libica delegandole la mansione di bloccare i flussi di migranti prima che possano imbarcarsi alla volta ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Trattato Italia Trattato Italia-Libia, a quanto pare si è disposti a tutto pur di non far approdare alcun migrante Il Fatto Quotidiano Il vaccino più efficace contro il Covid-19 è la Banca Centrale Europea

Appesi alla Bce. Senza il suo sostegno l’economia europea sarebbe crollata per colpa del Covid 19. A soffrire molto è anche la Germania che registra, per la prima volta da quarant’anni un calo del Pil ...

Dalla Bei 2 miliardi di euro all’Italia per la sanità

La Banca europea per gli investimenti ha annunciato che erogherà un finanziamento da 2 miliardi di euro al governo italiano per il potenziamento del sistema sanitario. Si tratta di una delle maggiori ...

