Trasporto disabile con legge 104 a carico del Comune: la domanda (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Trasporto disabile rappresenta un diritto del servizio del Trasporto pubblico e ogni Comune deve mettere a disposizione delle persone disabili (che non possono accedere ai servizi pubblici) la possibilità di recarsi presso gli istituti scolastici, il lavoro, presso centri di riabilitazione e cure. Un lettore ci ha scritto chiedendoci informazioni, analizziamo cosa prevede la normativa per le persone con disabilità. Trasporto disabili: agevolazioni per invalidi civili 100% con accompagnamento e legge 104 art.3 comma 3 Un lettore ci chiede: “Buongiorno, chiedo cortesemente informazioni in merito al Trasporto di un disabile per visite mediche e cicli di fisioterapia a carico del Comune di ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Trasporto disabile con legge 104 a carico del Comune: la domanda - Tinklit1 : RT @MercurioPsi: 'Roma deve essere di tutti' cit. la #Raggi in campagna elettorale 2016 Oggi: ennesimo disabile BLOCCATO per ore sotto la… - smilypapiking : RT @MercurioPsi: 'Roma deve essere di tutti' cit. la #Raggi in campagna elettorale 2016 Oggi: ennesimo disabile BLOCCATO per ore sotto la… - fiaschi_paolo : RT @MercurioPsi: 'Roma deve essere di tutti' cit. la #Raggi in campagna elettorale 2016 Oggi: ennesimo disabile BLOCCATO per ore sotto la… - sorrento87 : RT @MercurioPsi: 'Roma deve essere di tutti' cit. la #Raggi in campagna elettorale 2016 Oggi: ennesimo disabile BLOCCATO per ore sotto la… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporto disabile Guastalla, donato un nuovo pulmino per il trasporto disabili all'Anffas. FOTO Reggionline I “progetti del cuore” realizzano un mezzo per i cittadini di Granarolo e limitrofi

Il sostegno alle persone in difficoltà arriva anche in tempo di emergenza a sanitaria. Per garantire i servizi di trasporto a tutte le persone fragili, anziani, bambini e disabili si è tenuta Mercoled ...

Assistenza disabili. Scavone annuncia la delibera, ma i sindacati non ci stanno

Vertenza Assistenti Igienico personale. Si è tenuto l’incontro presso l’Assessorato alla famiglia. Tre tipi di assistenza e risorse finanziarie nel contenuto della delibera regionale. Ma Fiadel e Orsa ...

Il sostegno alle persone in difficoltà arriva anche in tempo di emergenza a sanitaria. Per garantire i servizi di trasporto a tutte le persone fragili, anziani, bambini e disabili si è tenuta Mercoled ...Vertenza Assistenti Igienico personale. Si è tenuto l’incontro presso l’Assessorato alla famiglia. Tre tipi di assistenza e risorse finanziarie nel contenuto della delibera regionale. Ma Fiadel e Orsa ...