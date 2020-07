Tragedia a contrada San Vito: donna accusa un malore e muore (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tragedia nel pomeriggio a contrada San Vito. Una donna 74enne ha accusato un malore, si è accasciata al suolo ed è morta nei pressi di un esercizio commerciale della zona. Inutili i tentativi di rianimazione operati dal personale del 118 e della Croce Rossa, durati circa 40 minuti. Lungo l’arteria, solitamente già di per sé intasata, il traffico è andato in tilt in pochi minuti. Sul posto, insieme ai soccorritori, anche i vigili urbani e i carabinieri che stanno provvedendo a ripristinare la circolazione veicolare. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia contrada Boville, schiacciato dal trattore: muore Franco "Bobby Solo" ciociariaoggi.it Schiacciato dal trattore, Boville Ernica sotto choc per la morte di Franco Fabrizi

Finisce schiacciato sotto il trattore, perde la vita Franco Fabrizi noto imprenditore edile ormai in pensione. Sul posto i carabinieri per i rilievi di rito. Per liberare il pensionato dal mezzo sono ...

Precipita in un pozzo per recuperare i giocattoli dei figli, salvato dai Vigili del Fuoco

Tragedia sfiorata in contrada Morghella, a Pachino, nel Siracusano, dove un uomo di 38 anni, siracusano, è precipitato in fondo ad un pozzo, profondo 8 metri. E’ stato tratto in salvo dai vigili del f ...

Finisce schiacciato sotto il trattore, perde la vita Franco Fabrizi noto imprenditore edile ormai in pensione. Sul posto i carabinieri per i rilievi di rito. Per liberare il pensionato dal mezzo sono ...Tragedia sfiorata in contrada Morghella, a Pachino, nel Siracusano, dove un uomo di 38 anni, siracusano, è precipitato in fondo ad un pozzo, profondo 8 metri. E’ stato tratto in salvo dai vigili del f ...