Totti a Milano: affare in casa Milan (Di venerdì 31 luglio 2020) Commenta per primo Francesco Totti guarda in casa Mila n. Come scrive gazzetta.it , la leggenda della Roma , che ha da poco intrapreso la carriera da agente di calciatori, fondando la società di scouting Stellar Group, ha messo gli occhi su Alessandro Citi , difensore ... Leggi su calciomercato

Per uno strano caso del destino, le strade di Francesco Totti, della Roma e della Juventus (rivale storica per l’ex capitano quando giocava) tornano ad incrociarsi a Vinovo. A Vinovo, infatti, Fonseca ...

Tappa milanese per Francesco Totti. L’ex capitano della Roma ieri è volato in Lombardia per la firma con Alessandro Citi, difensore delle giovanili Milan classe 2003, e a pranzo ha incontrato in un ...

