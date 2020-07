Torino, Cairo: “Non cedo il club, non incontrerò nessuno” (Di venerdì 31 luglio 2020) “Non incontrerò nessuno. Ribadisco che la società non è in vendita. Stiamo lavorando per il futuro”. Il presidente del Torino Urbano Cairo ha smentito così ai microfoni di Sky Sport le voci che vorrebbero un’imminente cessione del club granata e una trattativa già in corso per arrivare alla definizione di un passaggio di proprietà che negli ultimi anni sembrava ormai un discorso chiuso anche visti i buoni risultati e l’attenuarsi delle contestazioni dei tifosi. Leggi su sportface

