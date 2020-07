Tonfo del Pil in Italia. L’Istat: “Nel secondo trimestre calo senza precedenti: -12,4%”. Ma in Europa, dalla Francia alla Spagna, c’è chi fa peggio. Bicchiere mezzo pieno per Gualtieri: stime migliori delle attese. Ora avanti col Recovery Plan (Di venerdì 31 luglio 2020) Un Tonfo del Pil che l’Istat definisce “senza precedenti” quello stimato nel secondo trimestre 2020 in Italia: -12,4% rispetto ai primi tre mesi dell’anno. Un passo indietro di oltre 50 miliardi che si aggiunge alla forte riduzione già registrata nel primo trimestre (-5,4%). Tuttavia non si possono leggere questi dati prescindendo dall’analisi della congerie economia e del post-emergenza sanitaria in cui ci troviamo. “Con il risultato del secondo trimestre il Prodotto interno lordo fa registrare il valore più basso dal primo trimestre 1995, periodo di inizio dell’attuale serie storica”, sottolinea l’Istituto, spiegando che i numeri sono ... Leggi su lanotiziagiornale

