Tonali Inter, trattativa in dirittura d’arrivo: affare complessivo da 35 milioni (Di venerdì 31 luglio 2020) Tonali Inter, trattativa in dirittura d’arrivo: affare complessivo da 35 milioni, ormai le parti hanno trovato l’accordo Sandro Tonali si avvicina sempre di più all’Inter. Il centrocampista del Brescia, infatti, è ad un passo dalla compagine nerazzurra, come riportato dal Corriere della Sera, edizione bresciana. Si parla di un affare complessivo di circa 35 milioni di euro tra prestito oneroso (10 milioni) e obbligo di riscatto fra un anno, a giugno 2021. Nei prossimi giorni, dunque, si definirà meglio l’affare, ma ormai Sandro Tonali è un nuovo calciatore ... Leggi su calcionews24

FcInterNewsit : Corsera - Tonali all'Inter: lunedì sarà a Milano, affare da 35 mln. Battuto il Milan - FcInterNewsit : Tonali-Inter, dirittura d'arrivo: Cellino dirà sì ai 35 milioni di Marotta, ma chiederà uno sforzo ai nerazzurri - FBiasin : Cose di #Inter #Kante: ad oggi non c’è nulla, neppure un sondaggio. #Kumbulla: l’interesse rimane concreto (ma non… - MattiaGallo17 : RT @marifcinter: Corriere della Sera - Tonali lunedì sarà a Milano. Andrà all'Inter in prestito per 10 milioni con obbligo di riscatto a 25… - alby911 : RT @FcInterNewsit: Corsera - Tonali all'Inter: lunedì sarà a Milano, affare da 35 mln. Battuto il Milan -