Tom Cruise: ecco come ha ottenuto 200 milioni di dollari per girare un film nello spazio senza uno script (Di venerdì 31 luglio 2020) Il potere persuasivo di Tom Cruise non conosce limiti: ecco come il divo ha convinto Universal Pictures a sbordare 200 milioni di dollari per il suo film ambientato nello spazio. La terra sta stretta a Tom Cruise: ecco come l'instancabile divo è riuscito a ottenere 200 milioni di dollari per girare un film nello spazio senza neppure uno straccio di sceneggiatura. Il potere persuasivo di Tom Cruise si esercita anche attraverso Zoom, è proprio con una chiamata on line che il divo è riuscito a convincere Universal Pictures a finanziare un folle ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : Tom Cruise Budget e cachet milionario per il film “spaziale” di Tom Cruise La Stampa Per il via libera al film da 200 milioni di dollari con Tom Cruise nello spazio è bastata una riunione su Zoom

