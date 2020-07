The Walking Dead: ecco come il coronavirus cambierà la stagione 11 (Di venerdì 31 luglio 2020) La showrunner di The Walking Dead ha parlato di come l'attuale emergenza sanitaria influirà sulla scrittura della stagione 11. La showrunner di The Walking Dead ha parlato di come la situazione attuale e la pandemia di coronavirus influiranno sulla scrittura della stagione 11 della serie tv. Durante il panel dedicato alla serie in occasione dell'edizione online del Comic-Con di San Diego, Angela Kang ha commentato il contesto lavorativo con queste parole: "È una situazione senza precedenti, e il nostro approccio cerca di essere il più creativo possibile. Ci sono certamente delle cose che ci mancano nella scrittura di questi primi nuovi episodi, ma allo stesso tempo le restrizioni possono talvolta condurre a una ... Leggi su movieplayer

