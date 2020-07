Thauvin offerto al Napoli, anche il Milan sulla stella del Marsiglia (Di venerdì 31 luglio 2020) Florian Thauvin, ala destra del Marsiglia, proposto al Napoli per la prossima stagione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. 'Ala destra col vizietto del gol si propone in Italia. Identikit preciso per Florian Thauvin, stella del Marsiglia accostato al Milan. Qualità e guizzo imprevedibile: è un'... Leggi su 100x100napoli

100x100Napoli : La stella del #Marsiglia si propone al #Napoli. - MundoNapoli : Gazzetta dello Sport: Thauvin è stato offerto a Napoli e Milan - tuttonapoli : Gazzetta Thauvin offerto al Napoli, valutazione da 15 mln -