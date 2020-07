Terremoti, INGV: online EMERSITO, il nuovo sito web sugli effetti dell’amplificazione in superficie (Di venerdì 31 luglio 2020) Il sito web del Gruppo Operativo di Emergenza “EMERsito” () dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è online. L’obiettivo del nuovo portale è far conoscere le attività del Gruppo, sensibilizzando il pubblico al tema della pericolosità sismica ed evidenziando, in particolare, l’effetto che la tipologia dei terreni superficiali produce sul moto sismico. Infatti, durante la propagazione delle onde sismiche dalla sorgente verso la superficie, e in particolare nell’attraversamento dei terreni più superficiali, tali onde possono subire una trasformazione che spesso si traduce in un aumento di ampiezza e durata dello scuotimento, ma anche in una variazione del contenuto in frequenza ... Leggi su meteoweb.eu

Terremoti, INGV: online EMERSITO, il nuovo sito web sugli effetti dell'amplificazione in superficie

E' lui che domanda: “Azzolina e il governo hanno ragionato sulla necessità di formare in un mese i nostri ragazzi ad adottare misure di messa in sicurezza in caso di terremoto? L’INGV fino ad oggi ha ...

Scossa di terremoto tra il bellunese e il vicentino

Scossa di terremoto, ieri sera, nella zona di Cismon del Grappa, tra le province di Belluno e Vicenza. La magnitudo registrata è di 2.7: come riporta l’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanol ...

