Tendenza METEO weekend, da domenica TEMPORALI e GRANDINE. Ecco dove (Di venerdì 31 luglio 2020) Il super anticiclone africano sta portando la fase apicale del caldo, ma ha ormai i giorni contati. Sul finire della settimana il possente anticiclone, che attualmente si è proteso dal Mediterraneo all’Europa Centro-Occidentale, subirà un attacco da parte delle correnti oceaniche che piloteranno due distinte perturbazioni. Il flusso fresco atlantico scenderà di latitudine attraverso una saccatura che andrà così ad erodere l’anticiclone africano. Ne deriveranno contrasti termici esplosivi fra le correnti oceaniche e l’aria molto più calda ed umida preesistente. La penetrazione verso il Mediterraneo di quest’ansa ciclonica creerà tutti i presupposti per un cospicuo peggioramento METEO, con la bolla sahariana che sarà costretta a battere in ritirata. Il previsto calo termico non ... Leggi su meteogiornale

E allora, quale tendenza meteo più probabile per il proseguo dell’Estate 2020 nel mese di Agosto e per il Ferragosto? Cerchiamo di delineare un quadro a grande scala con l’ausilio delle ultime uscite ...

