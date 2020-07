Temptation Island, Ultima Puntata: Antonella Elia Schiaffeggia Pietro Delle Piane! (Di venerdì 31 luglio 2020) Temptation Island, Ultima Puntata: il viaggio nei sentimenti Delle coppie è terminato. Ecco quello che è successo durante i falò di confronto e come stanno vivendo adesso fidanzate e fidanzati dopo l’esperienza! Temptation Island, Ultima Puntata: Antonella Elia esce da single, l’insistenza di Pietro non basta L’Ultima Puntata di Temptation Island riparte esattamente da dove eravamo rimasti: dal falò di confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Antonella mostra al fidanzato un ... Leggi su uominiedonnenews

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - LordAndrew1977 : Il fatto che temptation island sia fra i più programmi più visti, mi da una sottile tristezza… - Elena48565348 : RT @Mio99: @ila_soleila A lui piace l'xxx per uomini mentre a te piace l'xxx per donne, ovvero i programmi mediaset, è la natura umana non… - cloudsforce : fidanzatevi tutte poi andiamo a Temptation Island mado che risate #circozzi - nazacr : RT @Ri_Ghetto: Boom di Temptation Island con oltre 4mln di telespettatori e il 28% di share, sinceramente meritato. D’altronde come disse u… -