Temptation Island, succede tutto durante il falò di Anna e Andrea: “Chiamatelo subito!” (Di venerdì 31 luglio 2020) Giovedì 30 luglio questa edizione di Temptation Island è arrivata alle battute finali. Tanta la curiosità su come sarebbe andata a finire tra Anna Boschetto e Andrea Battistelli. Gran parte del pubblico, da sempre schierato contro di lei per la strategia messa in atto al villaggio e le frasi su soldi e beni materiali, sperava di vederli chiudere la loro storia d’amore. E invece Anna, che per i telespettatori è un’arrivista, manipolatrice e arrogante mentre Lorenzo Amoruso l’ha definita “una burattinaia”, è uscita vittoriosa sulla coppia. Più grande di Andrea, separata e con due figlie, a Temptation ha deciso scientemente di far soffrire il compagno per “costringerlo” a mettere su ... Leggi su caffeinamagazine

