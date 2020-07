Temptation Island, Filippo Bisciglia asfalta Anna al falò: “Non ce la faccio a vedere, vipera…” (FOTO) (Di venerdì 31 luglio 2020) Ieri, giovedì 30 agosto, è andata in onda l’ultima puntata di questa edizione di Temptation Island e tra gli episodi degni di nota c’è, sicuramente, l’intervento di Filippo al falò di Anna e Andrea. La donna è riuscita ad inimicarsi non solo la famiglia del suo compagno con le sue dichiarazioni, ma anche tutti i telespettatori. Il suo profilo Instagram, infatti, è divenuto il covo degli haters, i quali si stanno duramente scagliando contro di lei. I suoi atteggiamenti sono stati così estremi, al punto da scatenare una reazione inattesa anche nel conduttore. Filippo contro Anna al falò In occasione del falò tra Anna e Andrea nell’ultima puntata di Temptation ... Leggi su kontrokultura

