Temptation Island, Ciavy e Valeria Liberati un mese dopo: lui “forse” innamorato, lei no (Di venerdì 31 luglio 2020) Ciavy e Valeria Liberati: cosa è successo un mese dopo il falò di confronto a Temptation Island? La coppia scoppiò proprio durante la trasmissione, quando lei si avvicinò in maniera pericolosa al tentatore Alessandro Basciano mentre lui continuò ad avere un atteggiamento sconsiderato nei confronti dell’allora fidanzata. I due sono usciti separati al termine del... L'articolo Temptation Island, Ciavy e Valeria Liberati un mese dopo: lui “forse” innamorato, lei no proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - robertatalia_ : Ovviamente ditemi qual è la vostra coppia preferita. La mia è scontata - GazzettaDelSud : #TemptationIsland, separazioni e amori ritrovati: com'è andata alle coppie nella puntata finale… - GDS_it : #TemptationIsland, com'è andata alle coppie fra separazioni e amori ritrovati - Ivankocinque : RT @EvaElisabetta: Temptation Island è sostanzialmente commedia, straordinariamente scritta sulla pelle di persone reali. #TemptationIsland -