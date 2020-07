‘Temptation Island 7’, il tentatore Carlo Siano si scaglia contro Anna Boschetti: “Se fossi stato al posto di Andrea Battistelli l’avrei lasciata all’istante!” (Di venerdì 31 luglio 2020) Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata della settima edizione di Temptation Island e abbiamo visto qual è stato l’epilogo per le coppie rimaste in gioco per mettere alla prova i propri sentimenti. Ad essere usciti insieme dal programma condotto da Filippo Bisciglia sono stati Andrea Battistelli e Anna Boschetti. Nonostante il loro percorso turbolento, i due, durante il falò finale di confronto, hanno deciso di tornare a casa insieme. Ad aver avuto un ruolo centrale nei 21 giorni passati all’Is Morus Relais, è stato Carlo Siano, il tentatore che Anna ha scelto per mettere in atto una strategia con lo scopo di far ingelosire Andrea. ... Leggi su isaechia

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - marcopalears : @ricpuglisi Prof, essi votano... e guardano Temptation Island - leggoit : Anna dopo Temptation Island: «Come nelle favole». Ecco la stories con Andrea - zazoomblog : Temptation Island Anna e Andrea: falò di confronto tra le polemiche e cosa è successo un mese dopo - #Temptation… - gbenny9699 : RT @aleferazzi: tweet di apprezzamento per filippo bisciglia perché senza di lui #TemptationIsland non sarebbe temptation island. https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Temptation Island The Good Fight ottiene il rinnovo per una quinta stagione Teleblog