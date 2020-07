‘Temptation Island 7’ chiude col botto e segna un nuovo record: ecco gli straordinari ascolti della puntata finale! (Di venerdì 31 luglio 2020) L’ultima puntata di Temptation Island 7 ha tenuto incollati al teleschermo 4.029.000 spettatori per uno share che è volato al 28%. Un vero e proprio record per il reality show estivo di Filippo Bisciglia che quest’anno è cresciuto tantissimo in termini di ascolto fino al botto finale. L’ultima puntata della scorsa edizione si era invece fermata a 3.875.000 telespettatori per uno share del 24,65%, mentre l finale del 2018 era aveva tenuto incollati allo schermo 4.016.000 telespettatori registrando uno share del 25,53%. L'articolo ‘Temptation Island 7’ chiude col botto e segna un nuovo record: ecco gli ... Leggi su isaechia

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - frascilla75 : @cla_rity Si, Manila Nazzaro, ex miss Italia e Lorenzo Amoruso, ex calciatore...se ti riferisci a Temptation Island - unaparolina : Antonella Elia un mese dopo. Pietro si, Pietro no? #TempationIsland #AntonellaElia - Teleblogmag : Temptation islando il reality estivo sbanca concorrenza! Iscriviti al nostro canale Telegram! … - Paba6720 : RT @luca_p74: La politica (ormai) è diventata una tale farsa che Temptation Island a confronto è un programma di alta cultura. -

