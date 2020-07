«Temptation Island 2020», la garanzia di ascolti dell’estate (e la forza della ripetizione) (Di venerdì 31 luglio 2020) Pensiamo di volere la novità, di desiderare di rimanere sconvolti per poter andare a letto felici, cullati dall’ebbrezza che porta sempre con sé qualcosa di nuovo, curioso e sorprendente. Invece scopriamo, con un pizzico di delusione, che è proprio la ripetizione di uno stesso schema, di un meccanismo consolidato, a tranquillizzarci e darci la carezza di cui abbiamo bisogno, un po’ come Bill Murray che rivive lo stesso giorno in Ricomincio da capo e Natasha Lyonne che spegne ogni sera le candeline della sua torta di compleanno in Russian Doll. A Temptation Island c’è sempre un falò, c’è sempre un traditore, c’è sempre un redento e c’è sempre un misericordioso: la scena si ripete ogni anno, identica, cambiano le facce ma i ruoli rimangono quelli, scolpiti nelle pietre bianche dell’Is Morus Relais e incastonati tra le canne di bambù del Pinnettu. E se pensiamo che non è vero che vogliamo la replica, che a noi piacciono le novità perché siamo moderni e in cerca di avventure, a smentirci sono i numeri: la settima edizione di Temptation Island, la prima dopo il Covid-19, regala a Canale 5 ascolti sorprendenti a fronte di una programmazione che sulla carta avrebbe dovuto fare faville in estate, recuperando tutte le produzioni sospese durante la primavera, ma che di fatto si è impantanata nelle repliche e nelle teche, nei sussurri e nelle sigle vecchie di vent’anni. Leggi su vanityfair

