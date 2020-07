Temptation Island 2020: chi si è lasciato? Come è finita per le coppie del reality di Canale 5 dopo l’ultima puntata (Di venerdì 31 luglio 2020) E’ finita Temptation Island 2020: la stagione record nella serata del 30 Luglio ha chiuso i battenti e ha intrattenuto ancora un numero impressionante di fan. Ma Come è si è conclusa la stagione? Come è andata a finire per le coppie? Chi si è lasciato? Come è finita per le coppie del reality di Canale 5 dopo l’ultima puntata? L’avventura di Temptation Island 2020 ha messo in gioco le storie d’amore di tutte le coppie in gara e, nella puntata finale del 30 Luglio 2020, ... Leggi su italiasera

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - italiaserait : Temptation Island 2020: cosa è successo alle coppie un mese dopo la fine delle registazioni? Chi si è lasciato, chi… - fraversion : finale con il botto per Temptation Island: 4 milioni di spettatori con il 28% di share (quattro punti in più dello… - lamescolanza : Temptation Island, pace fatta tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro: «Questa donna me la sposo» - CaputoItalo : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: Anna Boschetti minaccia querele dopo Temptation Island: 'Me inca..o' -