Tempesta d’Amore. anticipazioni 31 luglio: Alfons e Hildegard sono scomparsi? (Di venerdì 31 luglio 2020) Al Furstenholf improvvisamente a causa di un guasto va via l’elettricità e così Paul e Bela insieme a Lucy e Francy si preparano a trascorrere la notte al buio.. Un imprevisto al Furstenholf Lucy, in compagnia degli amici, ricorda con affetto la sorella tragicamente scomparsa; ogni giorno ne sente nostalgia ed anche Paul sente profondamente la mancanza della moglie. Cristoph ricorda una confessione fatta da Annabelle a proposito dellaArticolo completo: Tempesta d’Amore. anticipazioni 31 luglio: Alfons e Hildegard sono scomparsi? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

