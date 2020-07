TCR Italy Misano: Tavano leader del venerdì (Di venerdì 31 luglio 2020) Grande successo per il TCR Italy 2020, che si prepara a vivere il suo secondo round stagionale questo weekend sul circuito di Misano Adriatico con altre quattro vetture che si aggiungono ad un parco ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

alegiardelli25 : prove libere di oggi del @tcr_series Italy P2 e P4, grazie a @_bd_racing ,Max Pigoli, @lariomotorsport… - motorionline : #TCRItaly | #Cupra di nuovo in pista questo weekend a #Misano, a caccia della vittoria ?? - alegiardelli25 : Tutto pronto per secondo round del @tcr_series Italy al @misanoworldcircuit con @_bd_racing ????in allegato nella se… - Motorsport_IT : #TCRItaly | Il Campione DSG Scalvini difende il titolo con Cupra - motorionline : #TCRItaly | #Misano 2020: anteprima e orari del weekend ?? -

Ultime Notizie dalla rete : TCR Italy TCR Italy Misano: Tavano leader del venerdì Corriere dello Sport.it TCR Italy Misano: Tavano leader del venerdì

Grande successo per il TCR Italy 2020, che si prepara a vivere il suo secondo round stagionale questo weekend sul circuito di Misano Adriatico con altre quattro vetture che si aggiungono ad un parco p ...

TCR Italy | Cupra di nuovo in pista questo weekend a Misano, a caccia della vittoria

Salvatore Tavano e Simone Pellegrinelli (più Eric Scalvini) saranno al via del secondo round del TCR Italy a Misano con Cupra. Il TCR Italy, dopo appena due settimane, scende di nuovo in pista per il ...

Grande successo per il TCR Italy 2020, che si prepara a vivere il suo secondo round stagionale questo weekend sul circuito di Misano Adriatico con altre quattro vetture che si aggiungono ad un parco p ...Salvatore Tavano e Simone Pellegrinelli (più Eric Scalvini) saranno al via del secondo round del TCR Italy a Misano con Cupra. Il TCR Italy, dopo appena due settimane, scende di nuovo in pista per il ...