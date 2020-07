Tattiche offensive e difese disordinate, El Pais celebra “la rivoluzione del gol della Serie A” (Di venerdì 31 luglio 2020) “La parabola di Immobile è la parabola della Serie A”. E tra l’altro El Pais fa notare che Immobile era della Juve, ma corrispondeva già da giovane al tipo di edonismo sentimentale che la Juventus non vuole vedere nemmeno in foto, per cui lo mandarono via. Ora che Immobile si avvia a vincere la Scarpa d’Oro, e forse a infrangere il record di gol segnati in Italia che appartiene a Higuain – tra l’altro in faccia a Cristiano Ronaldo – il quotidiano spagnolo celebra la Serie A, “leader della rivoluzione del gol”. Un campionato “passato dall’essere il campionato più opulento e redditizio degli anni 90 alla quarta lega in Europa per benefici economici”. Passato per ... Leggi su ilnapolista

