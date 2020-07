Tallina JK Legion-Paide Linnameeskond (sabato, ore 15): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 31 luglio 2020) Quindicesima giornata di Meistriliiga estone e per la terza forza del torneo Paide Linnameeskond è il momento di andare a fare punti sul campo del Tallina JK Legion. La squadra di Belov continua ad arrancare nel fondo classifica, ancora a caccia del primo successo interno. 10 soli i punti fatti sinora e 2 vittorie in campionato, sebbene non ci siano mai state … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

infobetting : Tallina JK Legion-Paide Linnameeskond (sabato, ore 15): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Tallina Legion Tallina JK Legion-Paide Linnameeskond (sabato, ore 15): formazioni, quote, pronostici Infobetting