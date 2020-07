Tabellone qualificazioni Wta Palermo 2020: tante azzurre al via, c’è Trevisan (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Tabellone e tutti gli accoppiamenti delle qualificazioni del Wta International di Palermo 2020. Il tennis finalmente riparte con il circuito femminile: tante italiane al via nel Tabellone cadetto che vedrà impegnate varie giocatrici di livello, a partire dalla testa di serie numero uno Gracheva che se la vedrà con Matilde Paoletti. Tra le azzurre spiccano anche i nomi di Martina Trevisan e Giulia Gatto-Monticone, impegnate in un derby. Ecco il Tabellone di qualificazione: (1) Gracheva vs (WC) Paoletti Gatto-Monticone vs Trevisan Ruse vs (WC) Spiteri (7) Juvan vs Frech (2) Bolsova vs (WC) Delai Schoofs vs Paar Kostyuk vs Tomova Tsurenko vs (5) Samsonova (3) Minnen vs Arruabarrena Di Giuseppe vs ... Leggi su sportface

