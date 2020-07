SuperEnalotto, centrato un '5' da 13mila euro: continua la caccia al jackpot (Di venerdì 31 luglio 2020) MARCHE - Ancora un colpo fortunato nelle Marche con il SuperEnalotto. Nel concorso di giovedì 30 luglio è stato centrato un '5' a Morrovalle, in provincia di Macerata, che regala al suo autore una ... Leggi su anconatoday

Strill_it : SuperEnalotto – Centrato un “5” in provincia di Reggio Calabria - PalermoToday : Si brinda a Caltavuturo, centrato un '5' da 13.600 euro - viveremarche : Civitanova: Morrovalle: Superenalotto, centrato un 5 da oltre 13 mila euro al bar L'Incontro - viv_civitanova : Morrovalle: Superenalotto, centrato un 5 da oltre 13 mila euro al bar L'Incontro - AntoneSalvatore : A #Campomarino centrato il 5 al Superenalotto, 38 mila euro - Notizie - Molise - -

Ultime Notizie dalla rete : SuperEnalotto centrato

Sicilia protagonista del SuperEnalotto: nel concorso di giovedì 30 luglio sono stati centrati due “5”, in provincia di Palermo e di Catania, ognuno da 13.647,29 euro. Il primo è arrivato a Caltavuturo ...La giocata fortunata alla tabaccheria di via Mazzini. Hanno sfiorato il sei in tre, tutti in Lombardia. Domani la posta torna in palio: sono 20 milioni CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. La Dea bendata bacia ...