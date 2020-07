Superbonus 110%, decreti per l’attuazione in arrivo: cosa sapere (Di venerdì 31 luglio 2020) È online la guida dell’Agenzia delle Entrate al super bonus del 110%, con le istruzioni sulle novità in materia di detrazioni previste dal decreto Rilancio. Dai lavori ammessi, passando per i beneficiari, fino alle due grandi novità: la cessione del credito e lo sconto in fattura. QuiFinanza ha elencato alcuni casi pratici in cui è possibile sfrutfare l’agevolazione. Ora mancano solo i decreti attuativi, in arrivo uno nelle prossime ore e uno nei prossimi giorni. decreti attuativi I provvedimenti ministeriali riguardano aspetti tecnici: un decreto è sui requisiti ed uno sulle asseverazioni. Fra i due decreti, il più importante “è quello sui requisiti tecnici» ha sottolineato Patuanelli, spiegando che in questo caso la ... Leggi su quifinanza

