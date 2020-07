Sui treni senza distanze, la rabbia di Ricciardi (Di venerdì 31 luglio 2020) Accorciare le distanze sui treni “è sbagliato”. È una bocciatura senza appello quella che arriva da Walter Ricciardi alla scelta di trenitalia e Italo di eliminare il distanziamento fisico a bordo delle vetture. Oggi trenitalia ha comunicato la decisione di far tornare a occupare sui treni a lunga percorrenza il 100% dei posti disponibili. Da domani la misura dovrebbe scattare anche sui treni di Italo. “ Ma sarebbe una scelta del tutto sbagliata”, ha spiegato Ricciardi, confidando di averne già parlato con il ministro, perché “proprio il distanziamento contribuisce alla sicurezza di questo mezzo di trasporto, che diventerebbe altrimenti insicuro”. Una decisione, quella di ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Sui treni senza distanze, la rabbia di Ricciardi - Ales_Pensa : RT @HuffPostItalia: Sui treni senza distanze, la rabbia di Ricciardi - EmilioBerettaF1 : Sui treni senza distanze, la rabbia di Ricciardi (di L. Matarese) - LucaDelponte1 : RT @HuffPostItalia: Sui treni senza distanze, la rabbia di Ricciardi - angelo_giordy : @repubblica Da oggi sui treni in Italia si viaggia così!! Non vi sembra pericoloso? -

Ultime Notizie dalla rete : Sui treni

Ferrovie dello Stato Italiane

Chiave distanziamento e durata viaggio, per un'ora almeno un metro, dopo 2 ore 2,5 m possono non bastare Roma, 31 lug. (Adnkronos Salute) - Tempo di vacanze e spostamenti. Ma quale sarà il mezzo di tr ...Neanche quando si chiama Route du Sud aveva richiamato tanti campioni tutti assieme. Sabato in Francia scatta la 44/a edizione della Route d’Occitanie-La Depeche du Midi e la rivoluzione nel calendari ...