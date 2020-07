Su le braccia, lì sotto... esplode. Il trionfo delle forme, la foto "monumentale" di Anna Tatangelo | Guarda (Di venerdì 31 luglio 2020) Ammettiamolo, dopo l'addio a Gigi D'Alessio, il secondo addio per la precisione, Anna Tatangelo sembra essere rinata, tra cambi radicali di look e foto mozzafiato sui social. E qui stiamo per fare i conti con una di queste ultime, in cui la cantante di Sora si mostra in un "bikini jungle". Eccola in costume, sotto la doccia e occhiali da sole in testa. Il fisico è mozzafiato, scolpito, muscoloso. Lo stile aggressivo, come sempre quando c'è in mezzo la Tatangelo, perfettamente allineato con il suo ultimo singolo, Guapo, realizzato insieme a Geolier, trapper napoletano. E poi, insomma, c'è il seno: sodo, grosso e guizzante. Una foto di Anna Tatangelo tra le migliori delle ultime settimane. Leggi su liberoquotidiano

PiaAdduci : PER TE OPERA ESTRATTA DAL TESTO ' FANTASIE ' EDITO DANTEBUS È pazzia l' amore che io ho per te. In un respiro so… - MuratoreMara : RT @lisadagliocchib: Poi, d’improvviso, mi sciolse le mani e le mie braccia divennero ali, quando mi chiese: “Conosci l’estate?” io, per un… - SFL_Jack : RT @lisadagliocchib: Poi, d’improvviso, mi sciolse le mani e le mie braccia divennero ali, quando mi chiese: “Conosci l’estate?” io, per un… - Yoursfo02010915 : @Lucyaglam Le ventose servono per le gambe e braccia per rimuovere la cellulite Non vedo l ora di averle???? - RossiPatrizi : RT @lisadagliocchib: Poi, d’improvviso, mi sciolse le mani e le mie braccia divennero ali, quando mi chiese: “Conosci l’estate?” io, per un… -

Ultime Notizie dalla rete : braccia lì Un ex compagno attacca Rio Ferdinand: “Smettila di usare Photoshop sulle braccia” Il Posticipo Strano via vai intorno alla casa di due fratelli La Mobile trova Rolex e gioielli rubati

Costosissimi orologi Rolex, anelli con zaffiri, rubini e smeraldi, collane e bracciali in oro, catenine con crocifisso, orecchini e una spilla, chiusi in una busta e nascosta tra i vestiti. Ammonta a ...

L’esibizione parlamentare della De Micheli modello Vispa Teresa svolazzante

BIANCA e rossa che pareva il tricolore è apparsa all’ora della canicola, lei. Il nostro idolo. La Principessa ex duchessina Paola De Micheli di Nonsisaperché, Signora delle Autostrade Infradito e Stru ...

Costosissimi orologi Rolex, anelli con zaffiri, rubini e smeraldi, collane e bracciali in oro, catenine con crocifisso, orecchini e una spilla, chiusi in una busta e nascosta tra i vestiti. Ammonta a ...BIANCA e rossa che pareva il tricolore è apparsa all’ora della canicola, lei. Il nostro idolo. La Principessa ex duchessina Paola De Micheli di Nonsisaperché, Signora delle Autostrade Infradito e Stru ...