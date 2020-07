Strage di Bologna, 40 anni dopo: scoperti mandanti ed esecutori, ma manca ancora la verità (Di venerdì 31 luglio 2020) Alle 10.25 del 2 agosto 2020 saranno passati esattamente 40 anni dalla Strage di Bologna. ancora oggi ricordata come uno dei più drammatici attentati della storia repubblicana italiana, la Strage alla stazione rimane ancora oggi sinonimo di dolore, morte ma anche profondo mistero. Ci sono state condanne definitive ai cosiddetti “esecutori”, e pure si sono scoperti quelli che sono ritenuti essere i “mandanti” della terribile Strage. Tuttavia, non si riesce ancora a mettere un punto, a trovare una verità definitiva, a dare giustizia ai parenti delle vittime della Strage di Bologna. Bologna, 2 agosto 1980 ore ... Leggi su thesocialpost

Quirinale : #Bologna - il Presidente #Mattarella depone una corona di fiori sulla lapide che, nella sala d’aspetto della stazio… - RaiNews : #2agosto 1980. Quarant'anni fa, la strage alla Stazione di #Bologna. Il Presidente #Mattarella oggi ha commemorato… - Agenzia_Ansa : Strage di #Bologna: 2 agosto 1980, quel sabato di orrore LO SPECIALE #ANSA - LucianaCiolfi : RT @tondellolio: Strage di Bologna e Ustica. Ricerca scomoda, quella della verità, perché ti impegna a frugare nelle pieghe del lato oscuro… - EmGiugiaro : Strage di Bologna, 40 anni dopoQuel boato e poi l'orrore -

Ultime Notizie dalla rete : Strage Bologna

Se non siete mai stati a Bologna il 2 di agosto, forse non sapete che esserci comporta uno sforzo eccezionale, sia fisico che morale. Mentre tutta Italia è già in ferie, sotto l’ombrellone, in piazza ...BOLOGNA (ITALPRESS) – Con una messa nella Cattedrale di San Pietro, a Bologna, sono state commemorate le vittime delle stragi degli anni Ottanta: quella di Ustica e della Stazione ferroviaria di Bolog ...