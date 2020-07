Strage di Bologna 40 anni dopo. Feltri, Minoli e Veronesi: Mambro e Fioravanti non c’entrano (Di venerdì 31 luglio 2020) Quarant’anni dopo la Strage di Bologna cominciano a cadere le narrazioni di comodo, le verità precostituite. La domanda di chiarezza si fa sempre più forte dinanzi agli evidenti scricchiolii della tesi della Strage “fascista”. La Strage di Bologna del 2 agosto 1980 ”non è mai stata chiarita”, afferma il direttore di Libero Vittorio Feltri che aggiunge: ”Non credo che c’entrino Francesca Mambro e Valerio Fioravanti. Non mi persuade questa interpretazione della vicenda. Non credo neanche che avessero la forza per organizzare una cosa simile. Non gli si può addossare la colpa della Strage di Bologna che esigeva ... Leggi su secoloditalia

