Strage Bologna, Toscani: “Strage che fa paura, Italia Paese dei corrotti” (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug. (Adnkronos) – La Strage di Bologna del 2 agosto 1980 è “una tragedia Italiana che rientra nei nostri misteri, che fa paura. Non che gli altri Paesi non li abbiano, ma noi siamo molto speciali. Il nostro è il Paese dei corrotti, dei corruttori e dei corruttibili”. Lo dice all’AdnKronos il fotografo Oliviero Toscani che nel 1994 firmò l’appello del comitato ‘E se fossero innocenti?’, che chiedeva la revisione della sentenza che aveva condannato all’ergastolo i due terroristi neri Francesca Mambro e Valerio Fioravanti per la Strage di Bologna. ‘Non so ora se loro siano innocenti oppure no, ma comunque la cosa è molto più grande di due persone e di ... Leggi su calcioweb.eu

Quirinale : #Bologna - il Presidente #Mattarella depone una corona di fiori sulla lapide che, nella sala d’aspetto della stazio… - RaiNews : #2agosto 1980. Quarant'anni fa, la strage alla Stazione di #Bologna. Il Presidente #Mattarella oggi ha commemorato… - Agenzia_Ansa : Strage di #Bologna: 2 agosto 1980, quel sabato di orrore LO SPECIALE #ANSA - StraNotizie : Strage Bologna, Toscani: 'Strage che fa paura, Italia Paese dei corrotti' - StefaniaNonno : RT @espressonline: ?? Strage di Bologna, false piste estere pagate da Gelli per favorire i Nar. L'inchiesta esclusiva sul nuovo numero e in… -