Strage Bologna, Sandro Veronesi: "Veri responsabili mai puniti" (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Sono convinto che i Veri responsabili non siano stati mai puniti né processati. Questa per me è la cosa più dolorosa: pensare che tutto quello che è successo abbia prodotto una serie di depistaggi che a me sembrano evidenti. La mia impressione è che i responsabili siano ancora in giro". Parola di Sandro Veronesi, fresco premio Strega con ‘Il Colibrì' (La Nave di Teseo), che con l'AdnKronos si sofferma sulla Strage di Bologna del 2 agosto 1980. Si tratta, aggiunge Veronesi, di un “terreno veramente doloroso e delicato. Però, per come ho analizzato le cose, quando mi è capitato di studiare tutta la vicenda di Mambro e Fioravanti, dei loro ... Leggi su liberoquotidiano

Quirinale : #Bologna - il Presidente #Mattarella depone una corona di fiori sulla lapide che, nella sala d’aspetto della stazio… - RaiNews : #2agosto 1980. Quarant'anni fa, la strage alla Stazione di #Bologna. Il Presidente #Mattarella oggi ha commemorato… - Agenzia_Ansa : Strage di #Bologna: 2 agosto 1980, quel sabato di orrore LO SPECIALE #ANSA - BoncianiMauro : RT @Quirinale: #Bologna - il Presidente #Mattarella depone una corona di fiori sulla lapide che, nella sala d’aspetto della stazione ferrov… - Carmela_oltre : RT @agorarai: Mattarella Ieri a Bologna per ricordare la strage nel moviolone di #agorarai 'Dolore, ricordo, verità' Sergio #Mattarella htt… -