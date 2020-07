Strage Bologna, Pazienza: "Chiederò revisione e sarò assolto" (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - “Io non so chi sia stato a compiere la Strage, so solo quel che ho fatto io, e quello che ho fatto lo dimostro documentalmente, a meno che non si voglia credere che le sentenze siano emesse da Gesù Cristo e quindi siano infallibili”. Lo dice all'AdnKronos Francesco Pazienza, ex 007 al centro di molti misteri italiani, condannato a 10 anni per il depistaggio delle indagini sulla Strage di Bologna del 2 agosto 1980. “C'è una sentenza pronunciata a Milano nel 2001 – spiega Pazienza – secondo la quale sono stato condannato ingiustamente a Bologna in quanto io non solo non ho avuto niente a che fare con Licio Gelli, ma ero addirittura nemico suo e del vertice della P2. E allora, come potevo poi diventare un affiliato di ... Leggi su liberoquotidiano

