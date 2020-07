Strage Bologna, Mimmo Pinto: “Ex Nar innocenti, non erano stragisti” (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug. (Adnkronos) – ‘Io feci il comizio quando il 30 settembre del 1977 venne ucciso a Roma Walter Rossi, giovane militante comunista appartenente a Lotta Continua, ed era quel giro lì che l’aveva fatto fuori, quindi prima di schierarmi per l’innocenza di Francesco Mambro e Valerio Fioravanti ci pensai molto. Però un giorno venne nel mio ufficio Italo Mambro, fratello di Francesca, e mi disse che se ero davvero un garantista, dovevo difendere anche sua sorella. Allora presi tutte le carte dell’inchiesta, le lessi e poi chiesi un consiglio anche ad Adriano Sofri, e lui mi disse di farlo, perché bisognava essere garantisti anche con i nemici di sempre”. A dirlo all’AdnKronos è Mimmo Pinto, ex membro di Lotta Continua, parlamentare prima candidato nelle liste di Democrazia ... Leggi su calcioweb.eu

Quirinale : #Bologna - il Presidente #Mattarella depone una corona di fiori sulla lapide che, nella sala d’aspetto della stazio… - RaiNews : #2agosto 1980. Quarant'anni fa, la strage alla Stazione di #Bologna. Il Presidente #Mattarella oggi ha commemorato… - Agenzia_Ansa : Strage di #Bologna: 2 agosto 1980, quel sabato di orrore LO SPECIALE #ANSA - xabier2013 : RT @Adnkronos: #StrageBologna, Cocchi (#Anpi): 'Atto fascista, ora verità su mandanti' - StraNotizie : Strage Bologna, avvocato di Licio Gelli: 'Mai si sarebbe macchiato le mani di sangue' -